Kuusalu hulkuvad kassid valmistavad kohalikele peavalu: auto on kriibitud ja koridor haiseb uriini järele

Kuusalu valda Loksa lähistele kodu soetanud pere suureks peavaluks on saanud kohalikud hulkuvad kassid, kes koridorides urineerivad ja vara rikuvad. Kuusalu vald tegeleb olukorraga, kuid see pole ametnike sõnul lihtne: «Tänases õigusruumis on see, et kui ma asun seda kodutut kassi ülal pidama, siis sellest hetkest see kass ei ole enam kodutu kass ja me ei saa teda kinni püüda.»