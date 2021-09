ELU25 ⟩ Ahto Muld: Tantsud tähtedega surnukuuri esikus

Terve kamp vene marurahvuslasi kujutab ette, et Venemaa, kus asub Moskva nime kandev suurküla ehk Kolmas Rooma, on kutsutud ja seatud päästma maailma – ja eriti läänemaailma! –, ainult et keegi ei tea mille või kelle eest. See kõik on nagu mingi narkouimas hipi sonimine, kes on just koolibussi alla jäänud ning usub seetõttu, et nägi oma silmaga jumalat, kelleks ta peab hetk enne allajäämist vilksamisi läbi bussiakna nähtud kohkunud bussijuhi lõusta.