Numeroloogias on elutee numbri kõrval teine kõige olulisem number sinu nimenumber. Nimenumber näitab su sisemist olemust ja eesmärke, mida sa oma eluteel käies (vastavalt su elutee numbrile) siin elus püüad teostada. See näitab ka sisemisi andeid ja võimekust, mis tulevad loomulikult sinust enesest. Kui elutee number kirjeldab teed, millel sa käid, siis nimenumber näitab, kes sa pead olema - kes on see isiksus, kes käib mööda seda teed.