PPA orkester ja Metsatöll vaatavad tänutundega Tallinna linna poole

Augusti lõpus andis Kilingi-Nõmmes Saarde kaitsepäeval PPA orkestri dirigent Riivo Jõgi koos Metsatölluga Elu24-le eksklusiivse intervjuu. Sel ajal olid kõigil näod morning ning laval olles klomp kurgus, sest orkestrit ähvardas laiali saatmine ja paljud andekad muusikud oleks jäänud töötuks.

Juba siis pidas dirigent olukorda ebaausaks, sest tema arvates riigil tegelikult seda raha on, sest sel ajal päevakajalised uudised sellele paljuski ka vihjasid.

Täna on olukord aga palju rõõmsam, sest Tallinna linnavalitsus otsustas kogu orkestri täies koosseisus enda kaitsva tiiva alla võtta. Reedel, 24. septembril sõlmitakse Vabaduse väljakul Tallinna linna ja Siseministeeriumi vahel pidulikult koostööleping.

Senine Politsei- ja Piirivalveorkester asub üsna pea kandma Tallinna Politseiorkestri nime. Nimest olulisemaks peab dirigent Riivo Jõgi aga seda, et Nimest aga olulisem on see, et orkester jääb alles ning saab ka edaspidi Eesti puhkpillimuusika traditsiooni edasi kanda.

«Orkestrandid jätkavad oma tavapärast tööd tavapärases koosseisus ning vaatavad tänutundega Tallinna linna poole, kes orkestri enda hoole alla võtab. Peale lepingu sõlmimist annab orkester tasuta kontserdi koos Metsatölluga,» rääkis dirigent, kelle sõnul on ühine kontsert Tallinnas esmakordne.

Jõgi peab seda toredaks võimaluseks inimestele tulla kuulama kuidas koos lava jagatakse.

Võtsime ühendust ka Metsatöllu liikmetega, sest nemad olid just need, kes kõige enam soovisid võidelda orkestri püsimajäämise nimel. Suve lõpus oli neil lausa plaan hakata orkestriga tuuritama, et näidata inimestele orkestri vajalikkust.

Metsatöll ja PPA orkester FOTO: Reelika Riimand/PPA

«Sügis algas ja algas hea uudisega,» hõiskab rõõmust Metsatöllu solist Markus Teeäär, sest tal on tõsiselt hea meel selle üle, et kõigi orkestrantide töökohad säilisid. «Soe tunne on südames. Homme kindlasti klomp kurgus lavale ei lähe .Koht kus esineme on väga ilus ja tahe lavale minna on mõnusalt olemas!» lisas ta juurde.

«Selle timpani tooli saab ka neile lõpuks tagasi anda mis Kilingi-Nõmmel maha unustati,» naerab Teeäär südamest. Ehk oli see saatuse vingerpuss ja vihje, et Metsatöll ja PPA orkester tulevad veel üheskoos lavale tagasi, sest tavaliselt jäetakse asju maha, et oleks põhjust uuesti kohtumiseks.

Metsatöllus rahvapille mängiv Lauri Õunapuu sõnul on väga oluline ja hädavajalik, et professionaalsed orkestrid saaksid jätkata ja seda lausa riigi mõttes. Kes siis vastuvõttudel ja paraadidel mängiks?

Sellisel suurel orkestril laiali minnes oleks Õunapuu sõnul raskem üksinda toime tulla, kui teistel artistidel. «Paraadile ju pileteid ei müü ja kes seda ostakski. See on siiski kaudselt rahva rahade eest korraldatud,» muigab ta.