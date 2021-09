Laulja Eleryn Tiit tutvus kallimaga tuntud muusiku kontserdil: jätsin oma esinemise lausa ära

MyHitsi hommikuprogrammi väisas kolmapäeval muusik Eleryn Tiit , kes esitles enda uut videosinglit «Kõikjal kõiges». Lugu on Donna Lewise 1996. aasta hiti «I Love You Always Forever» eestikeelne versioon.

Muusik tõdes, et kellegi teisega ei oleks see video nii siiras tulnud, kuna lugu räägib armastusest. «Naljakas oleks olnud seda näitlejaga teha, ja poleks päris emotsioone olnud.» Eleryn sõnas, et unustas lausa ära, et kaamerad filmisid. «Tahtsimegi anda edasi just seda puhtust ja siirust, mis armastusega kaasas käib.»