Eesti naise ebamaine kogemus: nägin omaenda keha seal all operatsioonilaual

Riina elas enda sõnul läbi erakordse kogemuse. Kui ta keha teadvuseta operatsioonilaual lebas, leidis ta end järsku lae alt. Kuigi see oli 21 aastat tagasi, rääkis Riina kogu kogemusest, justkui oleks see toimunud eile, märkisid ka saatejuhid.

«Ma olin oma keha kohal, samas asendis nagu see operatsioonilaual oli,» kirjeldas naine uskumatut kogemust. «Ajamäärust seal ei olnud, aeg ei olnud teemaks.»

Riinale jõudis sel hetkel kohale, et ta on justkui kahes kohas korraga. Mis toimub või edasi saab, polnud aga tema valida. Kõige hämmastavam oli see, et naine suutis iseenda ümber näha.

«Ma olin umbes poole meetri kaugusel laest,» meenutas ta. «Ma nägin enda keha seal all, arstid toimetasid selle kallal.» Riinal oli enda sõnul tunne, justkui oleks liblikana kookonist välja tulnud.

«Aga siis midagi juhtus, mille tagajärjel mu hing kukkus kehasse tagasi. See oli tohutu kiirusega ja väga ebameeldiv kogemus,» selgitas Riina. «Ma olin tundlik, arstide peale vihane, oleks tahtnud neid jalaga lüüa,» kirjeldas ta esimesi emotsioone teadvusele tuleku hetkest.

Korduvad narratiivid kõikja

l maailmas

Surmauurija Karl Käsnapuu sõnul on läbielatu aga väga sarnane teiste saatusekaaslastega, kes oma kogemusi kirjeldada on suutnud. Mees plaanib sel teemal koguni doktoritöö teha. «See on üks kõige enim levinud kogemus - kehaväline,» kinnitas ta. «Ka uudishimu on tavaline, et tahaks ringi vaadata.»

Käsnapuu sõnul mõjutab see, mida me surmast eeldame, tohutult meie otsuseid elus. Samas on teadmisi vähe ja vaid osadel religioossed narratiivid juhatuseks.

Käsnapuu sõnul on olemas ka mõned kindlad asjad, mida elu-surma piiril viibinud inimesed kogevad. Esiteks oma kehast eemal viibimine - seda kogevad kuni 18% neist, kes sellisesse situatsiooni satuvad.