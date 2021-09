Eesti ilukirurg Peep Pree: meil on praegu hea elu, reklaami peale ei ole vaja kulutada

Eeva Esse saates olid esindatud kõik vastandlikud pooled: loomulikkuse eestkõneleja, iluprotseduure läbinud sotsiaalmeediastaar ning ilukirurg. Ilulõikused on Eestis järsult populaarsemaks muutunud. Miks nii?

Ilukirurg Peep Pree sõnul on põhjus ilmselge. Paljud pidid endale Zoomi kõnedes väga pikalt otsa vaatama ning hakkasid seega järjest vigu leidma.

Pree kinnitas, et paljudel ei ole tegelikult põhjust noa alla minna, kuigi nad seda ise soovivad. «Ma näen sageli enda vastas istumas ilusaid ja proportsionaalseid inimesi,» märkis ilukirurg ausalt.

«Ilukirurgidel on hea elada - meil ei ole täna reklaami peale vaja kulutada,» tunnistas Pree. Ilukirurgi sõnul teeb oma töö nii sotsiaalmeedia surve kui muud mõjutajad inimeste sotsiaalsest keskkonnast. Vanameistri sõnul saavad paraku järjest nooremad kliendid üha vähem aru, millega silmitsi seisavad - seepärast eelistab ta vanemaid patsiente.

Halastamatu sotsiaalne surve

Ajakirjanik Marian Võsumetsa hinnangul tuleb noa alla mineku populaarsus sellest, et ilu on lihtsalt sotsiaalne valuuta. «Kui inimene on ilus, siis tema positsioon paraneb,» selgitas ta.

Võsumets ise on aga tänase seisuga loomuliku ilu pooldaja. «Mina leidsin ennast neli aastat tagasi ilukirurgi kliinikust, sest mõtlesin, et peaks rinnasuurendusoperatsiooni läbima,» meenutas ta.

«Absoluutselt sotsiaalne surve,» tõi ta välja peamise põhjuse. «See, et ma end sealt kabinetist leidsin, oli väga märgiline. Minu enda aju mind sinna ei viinud,» kinnitas Võsumets.

Tema sõnul tuli peamine surve ümbritsevast kulturismimaailmast, kus sellised põhjalikud «rühi» kohendamised on normaalsus. Põhjuseks, miks operatsioon aga ära jäi, oli hirm komplikatsioonide ees.

Valetamine on hullem

Ise veidi oma huuli trimminud instastaar Anita Sibul kinnitas aga, et kohendused ei ole midagi hullu. Soov peab tulema aga enda seest, mitte välistest mõjutajatest.

«Eks kommentaatorid üritavad mulle ka ajupesu teha, et rinnad on liiga väikesed,» tõi ta välja. Seda muutust ta ette võtta ei soovi, kuigi huulte süstimine oli tal sügaavlt isiklik soov. «Mul on väga ilusad rinnad!» kinnitas ta.

Sibula sõnul on suurim probleem sotsiaalmeedias mitte iluoperatsioonidest rääkimine, vaid rääkimata jätmine. Tema sõnul on hulga kahjulikum see, kui keegi teeb salaja mõne kohendusprotseduuri läbi, kuid ei räägi sellest ja loob nii ebarealistlikke ootusi.

Arvukalt iluprotseduure läbinud Marco Tasane arvas aga, et kriitikuid kuulata pole vaja. «Võib-olla on see, et ma tahaks ka, aga pole raha,» pakkus ta iluoperatsioonide kriitikute motivatsiooniks.