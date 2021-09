ELU25 ⟩ EPIDEEMIA ASJUS: Pöördumine Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja avalikkuse poole

"Eesti on parlamentaarse demokraatia riik, nagu tihti korratakse. Tegelikult oleme nihkunud juba enne pandeemiat parlamentaarsusest eemale, valitsuskesksuse poole. Koroonapandeemia ajal on aga Riigikogu vaikinud ka inimõigusi puudutavate piirangute puhul, rakendamata elementaarset parlamentaarset kontrolli", seisab pöördumises.

Eesti on parlamentaarse demokraatia riik, nagu tihti korratakse. Tegelikult oleme nihkunud juba enne pandeemiat parlamentaarsusest eemale, valitsuskesksuse poole. Koroonapandeemia ajal on aga Riigikogu vaikinud ka inimõigusi puudutavate piirangute puhul, rakendamata elementaarset parlamentaarset kontrolli.

Meie valitsus on juhindunud piiratud erialade teadlaste soovitustest, mistõttu on ühiskonna tervikpildi ja kõigi sotsiaalmajanduslike seoste tajumine riigi tasemel puudulik. Tulemusena oleme liikunud pigem segaduste ja lõhenemiste, kui mõistmise ja üksmeele suunas. Ülearused käsud ja keelud muudavad fookuse häguseks ja nii tegeldakse positiivsete PCR- testide arvu langetamisega, jättes tähelepanuta haigete koduse nõustamise haiguse varases faasis, riskirühmade kaitse, koroonat põdenud inimeste rehabilitatsiooni ja piirangutega kaasnevad kahjud.

Avalikus diskussioonis kipub segamini minema õiguse mõistmine ja arvamuste vahetus. Õiguse mõistmiselt tuleb loota ja nõuda maksimaalset eksimatust. Arvamuste vahetuse puhul on vaadete paljusus eelduseks ja nende allasurumine lubamatu. Põhjendamatutele või teaduslikult vaieldavatele elupiirangutele kriitikata allumise nõudmine on ebademokraatlik ja ühiskonnale ohtlik.

Liikumine suletud ühiskonna suunas on nii ebademokraatlik kui ka ebaefektiivne. Püüdes iga hinna eest liikuda õilsa, aga võimatu eesmärgi suunas „saada viirusest lõplikult jagu” ei ole arvestatud kaasnevaid majanduslikke, sotsiaalseid, vaimseid ja moraalseid kahjusid. Sulgemispoliitika majanduslikuks tulemuseks on vaesumine koos kaasnevate negatiivsete mõjudega enamuse inimeste jaoks.

COVID-viirusega seotud piirangute mõjukuse kohta on ilmunud arvukalt teaduslikke uurimusi, mistõttu teame, et mitmete piirangute kasulikkus võib jääda kaasnevatele kahjudele alla.

Piiramised piiramiste ja käsud käskude pärast on lubamatud, kui tegu on vähese kasulikkusega või lausa kahjulike abinõudega, nagu enamik sulgemismeetmeid ja (suvaliste) maskide (valimatu) kandmise sundus. Lubamatu on vaktsineerimise ümber tekitatud infomüra ja sunduse õhkkond, mis on tekitanud bumerangiefektina protesti vaktsiinide vastu. Täiesti õigustamatu on riiklikult korraldatud kampaania ja sotsiaalne surve laste vaktsineerimiseks. Lapsed, välja arvatud riskirühmadesse kuuluvad, ei ole raskekujulisest koroonaviirusest ohustatud ja teadusuuringud ei näita, nagu aitaks laste vaktsineerimine haiguse levikut pidurdada.