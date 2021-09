Beebilõust ja Ingrid Mänd jauravad juba kuid Hansapostiga: kas selline s**t on teie arust normaalne?

Ingridi sõnul on läinud olukord üle igasuguse piir. «Kas selline s**t on teie arust normaalne? Vabandust, aga ma pean seda lihtsalt jagama, sest Hansaposti e-poe teenindus on kõige sitem, mis me kunagi saanud oleme,» kirjutas ta Instagramis.

Tellimuse tegid Ingrid Mänd ja Andrus Elbing juuli alguses ning tarneaeg pidi olema üks kuni kaks nädalat. Pakk jõudis 27. juulil lattu hilinemisega, mistõttu ei õnnestunud neil ostule puhkuse ajal järele minna ja voodi telliti kulleriga koju. Kui voodi oli käes, avastati, et kaasa on pandud valed osad. Kuller viis need siis minema, kuid uusi asemele ei toonud. Ingrid tõdes, et kui oleks teadnud, et tellimus nii kaua venib, poleks sealt üldse tellinudki.