Venemaa Kaug-Idas kadus militaarne transpordilennuk

Ministeeriumi teatel saadeti piirkonda päästjad ja päästehelikopter, kuid kuna on õhtu ja pime, siis on lennuki otsimine raskendatud.

Antonov An-26 on Nõukogude Liidu aegne sõjaväe transpordilennuk, millel on kaks mootorit ja turbopropeller. Viimased An-26 lennukid valmisid 1980. aastate keskel ja kõige uuemad on umbes 35 aastat vanad.