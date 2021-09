STRIPPARITE KÄTŠ ⟩ Justin süüdistab Marco Tasast klatsis: ära räägi jama minu kohta ja ma teen sama!

«Te kõik kindlasti mõtlete, et miks räägib Justin strippar Marcost nüüd. Ta on ju legend ja kõik teavad, kes ta on, miks sa tema kohta jama räägid?» mõtiskles Justin McNairn Instagrami-loos. Ta otsustas nüüd sõna võtta, sest tal sai küllalt juttudest, mida Marco Tasane väidetavalt kõigile räägib. «Kui sa tahad vaielda, siis teeme ära!» sõnas meelelahutaja.

Justini sõnul on tal eestlaste pärast häbi, kuna siiani arvatakse, et Marco etteasted ongi sellised, milline üks õige striptiis olema peaks. Meelelahutaja räägib, et temalt on korduvalt üht-teist ka Marco kohta küsitud, kuid Justin pole sel teemal sõna võtnud, kuna lihtsalt ei tea ega tunne teda. Enda sõnul on tal aga kujunenud aja jooksul Marcost ettekujutus, tuginedes tema sotsiaalmeedia postitustele, ühistele tuttavatele ja klientidele.