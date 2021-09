Suri moedisainer Tom Fordi kallim: pilgud kohtusid ja kuu aja pärast elasime koos

«Teatame kurbusega, et surnud on Tom Fordi armastatud abikaasa Richard Buckley , kellega ta veetis koos 35 aastat,» seisis nende pere avalduses, mille esitas Fordi esindaja Alexandra Nourafchan. «Richard suri rahulikult nende kodus Los Angeleses pühapäeva õhtul koos Tomi ja nende poja Jackiga,» jätkus avaldus.

«Pärast pikaajalist haigust suri ta loomulikel põhjustel,» seisab Fordi Instagrami postituses. Buckely avaldas paar aastat tagasi The New York Timesile, et käis 1989. aastal kurguvähi tõttu operatsioonil ja kannatas varem pikalt kroonilise kopsupõletiku all.