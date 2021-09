«Oleme kõiki hooaegasid pingsalt jälginud. Oleme ju muusikainimesed – sellised laulusaated on meie jaoks huvitavad olnud,» selgitab ta.

Tuntud žüriiliikmete ees esinemine Märtenil jalga värisema ei võtnud – juba pisipõnnina jagas ta lava Eesti suurimate staaridega. Koos on lauldud nii Karl-Erik Taukari, Birgit Sarrapi, Ott Leplandi, Tõnis Mägi ja paljude teistega. «Eesti on väike, sinna pole midagi parata. Näiteks 2/3 žüriiliikmetest on mind kunagi hinnanud ka laste lauluvõistlustel.»