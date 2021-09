«Teadsin, et 16 on see vanus, kui sinna minna saab, ja ma ütlesin, et kui nii vanaks saan, siis lähen ka sinna.» Neiu sõnul oli saatesse pääsemine tema unistus juba lasteaias. «See oli see, mille poole püüdlesin. Laulsin selle nimel, et sinna minna.»