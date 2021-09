«Õnneks tegid kanad häält ja saime jaole. Oleks see kuidagi vaikselt toimunud, ei olekski keegi midagi enne hommikut märganud,» rääkis Lenna Elu24-le. «Meil on see pealt kinnine õueala olnud juba kolm aastat ja senini pole kordagi rebane käinud,» tõdes ta. «Võid ju ehitada nii kindla puuri, kui tahad. Võrgud on maa sisse kaevatud, aga vot hüppaski sisse kuskilt ülevalt väiksest august. Mõtlesime isegi, et väga müstiline, aga ju siis oli suur nälg,» tõdes Lenna.