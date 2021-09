Minu suur lemmik oli fotograaf Hele-Mai Alamaa, kes kandis tiivulist fantaasiakleiti, mis kuulub Aldo Järvsoo retrospektiivi loomingusse. See avant garde kleit on värske, inspireeriv ning täiesti ajatu oma laheduses. Fuksiaroosa ja punane on mõnusalt intrigeeriv värvikombinatsioon ja hõrk moepomm, mis sobib eriti hästi iseloomuga punapeadele.