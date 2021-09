Esmapäevases «Kuuuurijas» kurtsid Põltsamaa koerteri elanikud, et on juba aastaid hädas Aivariga, kes lisaks sellele, et ta on ühistule võlgu, teeb väljaheited oma korteripõrandale. Sellest tulev hais on elanike sõnul aga väga häiriv.