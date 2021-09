Pilt on illustreeriv.

Viimaste nädalate jooksul on laekunud Politsei-ja Piirivalveametile mitmeid teateid, kus end Swedbanki töötajatena tutvustanud isikud on välja petnud suuri summasid. Vaid kahe esimese septembri nädalaga on petturite saagiks langenud üle 150 000 euro.