ELU 25 ⟩ Aimar Ventsel: pärast duumavalimisi Venemaa multikultuursusest

Tänase seisuga on Venemaa koosseisus 22 vabariiki, nendest elanikkonna arvult on suurim Baškorostan ja väiksem Altai, territooriumilt on väikseim Ingušeetia ja suurim on Sahha Vabariik (Jakuutia). Erinevaid rahvaid on Venemaal 200 ringis. Nad asetsevad võimuvertikaalis hierarhiliselt, lähtudes nõukogudeaegsest struktuurist. Kui Nõukogude Liit kokku vajus, siis endised autonoomsed nõukogude sotsialistlikud vabariigid Venemaa koosseisus kuulutasid ennast suveräänseteks vabariikideks.

Etnilises mõttes on Venemaa nagu kaltsutekk, erinevad rahvad elavad läbisegi ja mitte ainult omanimelisel territooriumil või külas.

Peale selle on olemas autonoomsed rahvuslikud oblastid, rahvusrajoonid ja kõige alumisel astmel on rahvuskülad. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et antud etniline rühm peaks olema omanimelisel administratiivses üksuses enamuses, ent alati see pole nii. Kuid see pole isegi oluline. Etnilises mõttes on Venemaa nagu kaltsutekk, erinevad rahvad elavad läbisegi ja mitte ainult omanimelisel territooriumil või külas.

Kaltsuteki seletusi

Johtuvalt sellest käib mitmerahvuslikkusega Venemaal kaasa vähemalt kaks probleemi. Esimene probleem on Vene Föderatsiooni iseloom. Venemaa põhiseaduse päise esimene lause algab «Мы, многонациональный народ Российской Федерации» ehk «Meie, mitmerahvuselise Venemaa Föderatsiooni rahvas» osundades justkui sellele, et Venemaa on ametlikult multikultuurne riik.

Ent sellega on väike jama. Umbes 78 protsenti Venemaa elanikkonnast on venelased ja nende keel on ka riigikeel. Siin ongi dilemma: kas Venemaa on tegelikult ka mitmerahvuseline riik või on tegemist rahvusriigiga, kus elab veel hulgaliselt vähemusi? Teine probleem on selles, et rahvusvabariikide titulaarrahvas peab tihti omanimelist vabariiki enda omaks ja kõiki teisi sellel territooriumil elavaid rahvaid võõrasteks. Sellel pinnal on pidevalt olnud hõõrdumisi. Nii peavad tatarlased Tatarstanis elavaid baškiire enam-vähem sissetungijateks ja jakuudid hõõruvad Jakuutias elavatele evenkidele pidevalt nina alla, et nad elavad vales kohas.

Äkki arvate?

Aastaid tagasi käisin ma Izevskis, Udmurtia pealinnas, Venemaa etnoloogide aastakonverentsil. Udmurtia on nime järgi vabariik, mille elanikkonnast 60 protsenti on venelased ja natukene alla kolmandiku udmurdid. Kui kõndida ringi mööda Izevskit, siis pole üldse sellist tunnet, et sa oled mittevene vabariigi pealinnas. Ma nägin vist umbes kolme udmurdikeelset silti ja udmurdi keelt kuulsin vaid paaril konverentsi banketil. Avaüritusel esinesid maailmakuulsad Buranovski Vanaemad (Buranovskije Babuški) ja neile hõigati kohalike etnoloogide poolt tänusõnu.

Nende reaktsioon oli stiilis: «Me elame Venemaal! Siin on riigikeeleks vene keel! Äkki arvate veel, et ma pean udmurdi keele ära õppima?»

Teisel konverentsi prallel tulid kohale rahvatantsijad ning siis sai ka udmurdi keelt kuulda. Üks mu kolleeg väitis, et ta kuulis udmurdi keelt ka Iževski tänavail. Mina ei kuulnud. Tatari keelt mõned korrad küll, aga mitte udmurdi keelt.