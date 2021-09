Astronoomid lahendasid 900 aasta vanuse kosmilise mõistatuse

Alates 1006. aastast on Linnuteel olnud vaid viis eredat supernoovat. Neist on jäänud saladuseks Hiina supernoova, mida tuntakse ka kui 1181. aasta Hiina külalistähte. Seda nägid ja dokumenteerisid algselt 12. sajandi Hiina ja Jaapani astronoomid, kes märkisid, et see oli sama ere kui planeet Saturn ja oli nähtav kuus kuud. Nad registreerisid ka supernoova ligikaudse asukoha, kuid tänapäeva astronoomid ei olnud varem tuvastanud plahvatuse jäänuseid. Ülejäänud neli supernoovat on tänapäeva astronoomidele hästi tuntud ja nende hulka kuulub kuulus Krabi udukogu.