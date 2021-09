«Eesti otsib superstaari» alustas 12. septembril oma kaheksandat hooaega. Eelmise pühapäevase saatega said põneva lõpu eelvoorusaated, kus kohtunikud valisid välja need säravad tähed, kes pääsevad edasi tuleval pühapäeval Scotland Yardist vaatajate ette jõudvasse lavavooru. Üks edasipääsejatest on Eesti Laulu konkursil osalenud Kristin Kalnapenk.