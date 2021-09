Naine andis günekoloogi kohtusse, kuna mees osutus ta bioloogiliseks isaks

Naine süüdistab arsti isikuvastases rünnakus, ravivigades ja hoolimatus suhtumises. Ebatavalisse olukorda sattunud patsient ei soovinud oma nime avalikustada ega juhtunut meediale kommenteerida, teatab insider.com.

Süüdistuse kohaselt kasutas Wortman oma spermat enda patsientide kunstlikuks viljastamiseks. Arst oli ravinud ta kohtusse andnud naise ema ja ta kunstlikult viljastanud 1980. aastatel.

Wortman oli öelnud viljastatud naisele, et sperma andis arstiüliõpilane, kes ei soovinud oma nime avalikustada. Günekoloog hoidis saladuses, kes ta on, kui ta bioloogilisest tütrest sai tema patsient.

35-aastane naine hakkas juba 2016. aastal kahtlustama, et tema ja ta günekoloog on kuidagi seotud. Ta tegi DNA-testi, mille alusel hakkas sugulasi otsima, ning leidis üheksa poolõde ja -venda. Ilmnes, et kõigi nende eostamiseks oli kasutatud annetatud spermat.

Üks vendadest, Floridas elav 36-aastane Dave Berry hakkas samuti uurima, kes ta isa võib olla. Ta jõudis samasugusele tulemusele nagu naine, kes günekoloogi nüüd kohtusse kaebas.

Berry ja anonüümne naine tegid DNA-testi, mis kinnitas nende sugulust.

Süüdistuse kohaselt oli Wortman küsinud tema kliendiks saanud 35-aastaselt naiselt intiimseid ja suguelu puudutavaid küsimusi. Ta oli patsienti esitlenud oma abikaasale, mis oli naise arvates kummaline.

1985. aastal sündinud naise perel oli viljakusarst Wortmani üle hea meel, kuna ta aitas vanematel lapse saada. Nüüd on aga lood teised, sest ilmnes, et naise tegelik isa on seesama arst.

Wortman ei ole kümnete naiste viljastamist oma spermaga ja kohtusse kaebamist kommenteerinud.

Monroe maakonna ringkonnaprokuratuuri sõnul on ebatõenäoline, et Wortmanile esitatakse kriminaalsüüdistus, seda juhtumite aegumise tõttu.