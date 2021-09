Kendra Katrina valusast lahkuminekust: see ei olnud niimoodi, et Uudo lõi mind

Könnel rääkis Elu24-le, et läks Sepaga reisil tülli. «Ta oli mu peale vihane. Ütlesin, et palun räägime, ärme lähe tüliga lahku, ära jookse minema siit toast. Siis ta tõukas mind eemale ja ma kukkusin peaga vastu lauda. See ei olnud niimoodi, et Uudo lõi mind,» kirjeldas Könnel Türgis juhtunut. Naise vigastused olevat üle vaadanud ka arst.