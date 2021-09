Kuu alguses kirjutasime Eesti neiust, kes on tagasihoidlike pornovideotega hullutanud sadu tuhandeid välismaalasi. Artikli ilmumise järel kadus 21-aastane neiu sotsiaalmeediast ja kustutas Pornhubist videod. Õnneks oli Firehead nõus meiega kohtuma ja selgus, et paari möödunud nädalaga on ta teinud suhtumises kannapöörde.



Ennast tutvustades jääb Firehead endiselt napisõnaliseks. Ta on pärit Eestist, kuid ei täpsusta, kust kandist. Ütleb ainult, et on palju kolinud ja elanud – naljaga pooleks – terves Eestis. Ta emakeel on vene keel, kuid intervjuu annab ta eesti keeles, jäädes jänni vaid mõne sõnaga.

Fireheadi köidab malemäng. Talle meeldib reisida ja rattaga sõita – kasvõi 50 kilomeetrit ühekorraga. Ta on taimetoitlane.

Perest ega vanematest ta ei räägi, haridusteest vaid paari sõnaga. Selgub, et neiul on üheksa klassi haridus. «Ma ei näinud mõtet edasi õppida,» ütleb ta ning selgitab, et ettevõtted hindavad kogemust, kuid seda koolipingis ei saa. Pärast põhikooli lõppu läks ta Tallinna teeninduskooli koka erialale, kuid tundis, et see talle ei sobi. Seetõttu jõuamegi intervjuu põhiteemani – Fireheadi praeguse ametini.

Millega sa praegu raha teenid?

Töötan OnlyFansis.

See on sinu ainus sissetulek?

Jaa. Mulle lihtsalt meeldib seda teha.

Millist sisu sa OnlyFansis pakud?

Ilusaid pilte kehast, see on kunst. Mulle väga meeldib ilus proportsionaalne naisekeha. Kui alustasin, tegin tavalisi pilte, aga nüüd tean, kuidas teha pilte, et see oleks kunst. Varem ma ei teadnud seda.