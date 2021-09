Sepp tunnistas Instagrami-loos, et läks Türgi reisil Kendrast lahku. «Eks mul oli väga tore ja ma loodan, et tal ka oli. Lihtsalt vahel inimesed ei saa omavahel läbi ja ehk ongi aeg minul endal ka natuke endale keskenduda, sest ma pole seda kaua aega teinud,» rääkis 24-aastane muusik pisarsilmi. «Tänan Kendrat, et temaga aeg oli tore,» lisas Sepp.