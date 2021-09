Pääru Oja ajas uue filmi pärast pea kiilaks

Ringvaate saatejuht Marko Reikop uuris näitlejalt, kuhu ta oma kaunid lokkis kiharad küll pannud on, sest EFTA-le on mees ilmunud hoopiski kiilaks aetud peaga.

Oja tunnistab, et oma soenguid on ta muutnud siiski eelkõige näitlejatöö tõttu ning tänanegi soeng on tal loodud rolli tõttu ühes uues filmis, mida ta hetkel kuidagi avaldada ei taha.

Muidugi naerab ta ja sõnab, et tänu näitleja tööle pole tal vaja juuksuri eest maksta, «Juuksur on tasuta- see on privileeg!»