Schumacheri dokumentaalfilmi vaadanud soomlane: sellist asja ei tohiks näidata!

Filmi alguses näidatakse vaatajatele videot Schumacheri sukeldumis reisit, kus mees uurib oma lastega allvee elu. Kuid just need kaadrid Toiviainenile silma torkasidki.

«-Ta puudutab videos olevat kilpkonna. See pole üldse soovitav. On teada, et kilpkonnad on sellest väga stressis, isegi kui nad ära ei jookse. Reegel on, et loomi, kalu ega koralle ei puudutata,» selgitab sukeldumisõpetaja kvalifikatsiooni omandanud Toiviainen.