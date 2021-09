Saksamaa Max Plancki instituudi inimajaloo evolutsiooni uurimisrühma teadlased leidsid Maroko Atlandi ookeani ranniku Contrebandiers’i koopast 62 luust tööriista, mida iidsed inimesed kasutasid loomanahkade puhastamiseks ja õhemaks tegemiseks. Need tööriistad on 90 000 – 120 000 aastat vanad ja on esimesed tõendid rõivaste valmistamise kohta.