VIDEO ⟩ Marco Tasane läks uut musavideot filmides reisikaaslasega tülli: oli nagu 70-aastane pensionär!

Marco Tasase sõnul ei peitu loo sõnade taga mingit sõnumit. «Seekord mingit sõnumit polegi... ajuvaba puhkuse video. Teemaks, et Dubaisse ihkavad paljud saada, aga juhtuvad igasugused äpardused,» jutustas ta Elu24 -le. Varem on teinud muusik loo New Yorgist, mis on koguni tema lemmiklinn tema lemmikmaal USAs, kuid nüüd tuli mõte teha lugu ka Dubaist.

Strippari sõnul läks vaid viis-kuus päeva, et inimest tundma õppida. «Mask langeb. See on ka üks põhjus, miks reisin harva, kord aastas kaugemale kui soome,» naeris ta. Meelelahutaja rääkis, et ta parim reisikaaslane on senini olnud Anu Abozenko, kes on 1998. aasta Miss Estonia. «Temaga on käidud New Yorgis, Portugalis, Ibizal jne. Temaga saab alati nalja ja ta tahab kohe liikuda, mitte toas magada,» jutustas ta.