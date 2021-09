Suurpere unistuse täitmine tõi Keili Sükijainenil pisara silma: see lugu läks nii hinge

Keili Sükijainen oli täna «Õhtu!» eetris ning rääkis tõeliselt emotsionaalsetest teemadest. Nimelt on talle väga hinge läinud uue saate «Südamesoov» osalised. Neis esimese lugu võib näha juba pühapäeva õhtul.

«Üks medõde, kes soovib, et tema silmad korda tehtaks, üks vanapaar, kes pole kunagi mesinädalatel käinud,» loetles Keili saate kangelasi. Mitte kõigi soovid pole aga veel täidetud.

«Üks pime poiss tahab iseseisvam olla, millest on puudu vaid arvuti tarkvaraga, mida me praegu otsime,» kirjeldas Keili veel töös olevat osa. Keili sõnul on saate juures oluline just see, et ka kõige väiksem asi võib palju head teha ja hinge kosutada - ei pea alati olema kotitäis raha.

Ilus lugu toob pisara silma

Esimeseks kangelaseks on aga paar Võrumaalt, kes pakub asenduskodu tervelt kuuele lapsele. Keili kirjeldas, et vaatas saatelõigu just enne stuudiosse tulekut üle - parandusi peab tegema, aga imeline lugu on põhimõtteliselt valmis.

«Vaatasin seda suure heldimusega, see lugu läks nii hinge... See on väga tore...,» läksid Keili silmad märjaks. Saatejuhi sõnul on paar kasulapsi juba 13 aastat kasvatanud.

Keili jutustas, et lastel on kõigil päris traagilised ja kurvad lood. «Tänu sellele perele on kõikidest lastest saanud täisväärtuslikud ühiskonna liikmed,» võttis ta aga hea lõpu kokku. «Maljaks mõeldagi, mida mina siin enam ulun!» naeris Keili samas.