Oleg Sõnajalg avameelselt Viivist: käisin haual, nutsin üle poole tunni

«Üleeile oli meie 39. pulma-aastapäev, eile oli Viivi 59. sünnipäev,» tõdes Oleg Sõnajalg küsimuse peale, kuidas ta kaotusega hakkama on saanud. «Käisin haual, nutsin üle poole tunni. Väga raske on.»

«Viivi oli mitte vaid mu abikaasa, vaid ka parim sõber,» meenutas Sõnajalg. «Kogu me elu oli sellele üles ehitatud, et toetasime üksteist - mina teda ja tema mind.» Raskel hetkel leiab mees oma sõnul tuge usust ning perekonnast.

Sõnajalg kinnitas, et seda ei suutnud nende suhet lammutada isegi Viivit vintsutanud alkoholikurat. «Tundes Viivi südant ja seda, kes ta tegelikult on, olen vaadanud selle asja teist külge,» märkis ärimees. «See on haigus ja tihti ei olegi inimesel valikut.»