Monaco vürstikoda tabab üks löök teise järel: kuueaastane printsess Gabriella murdis jalaluu

Briti meedia kirjutab, et vürstinna Charlene lendas sel kevadel oma sünnimaale Lõuna-Aafrikasse, kus ta on looduskaitsepatroon. Tal tekkis seal kõrvahaigus ja talle tehti operatsioon, millest ta taastub seni. Seetõttu ei ole ta saanud Monacosse tagasi lennata. Arstid selgitasid 43-aastasele vürstinnale, et lennukis rõhk muutub ning see võib uuesti kõrvaprobleemi tekitada.