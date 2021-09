Gurmee pensionirahade eest? Röögatu kilohinnaga maailmakuulsat liha ihaldavad Eestis eelkõige mehed

Tallinna kaubamaja toiduosakonna lihaletis köitis poodleja tähelepanu lihatükk, mille kilohind on koguni 242 eurot. Tegemist on wagyu veise välisfileega, mida peetakse maailmas üheks parimaks veiselihaks: seda eelkõige liha kaunistava rasva tõttu, mis tekitab marmorit meenutava mustri. Leti taga askeldav müüja kinnitas Elu24-le, et liha ei seisa pelgalt staatuse sümbolina letil. «Seda on ka täna ostetud,» nentis ta.