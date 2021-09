Kabulis meditsiinikooli lõpetanud noormees lendas viisa taotlemiseks Indiasse, kuna New Delhis asub talle lähim Eesti saatkond. Augusti lõpus ostis ta lennupiletid Tallinnasse, kuhu tal aga saabuda ei õnnestunudki. Seda seetõttu, et Dubai keeldub vastu võtmast Afganistani kodanikke, keelates afgaanidele isegi transiitreisid.

Uus lend pidi toimuma 1. septembril. «Ootasin parasjagu pardale minekut, kui sain e-kirja, et minu viisa tühistati,» sõnas Kamal. Saadud kirjas oli ülikool teatanud, et otsustasid, et erinevatel põhjustel teda Eestisse õppima ei oodata. «Erinevad põhjused?» jäi Kamalile mõistmatuks.