ELU 25 ⟩ ELEKTRI HINNATÕUSU PIMEDUSES: Professor Marju Kõivupuu räägib Juku-Kalle Raidile elektrist, ravimtaimedest ja surmast

Juku-Kalle Raid (JKR): Marju, sa oled pärist sellise kentsaka nimega külast nagu Mäepõru küla, Võrumaal. See on ehtne padu-Lõuna- Eesti nimi.

Marju Kõivupuu(MK): See on padu Lõuna- Eesti nimi ja ta on Saru küla alamküla, need on ära jaotatud. Sarumõisa, Saru Andruse, Saru Mäepõru. Et kuidagi viisi teha nendel juppidel nagu vahet. Umbes nii nagu Lõuna-Eestis on pikkadel jõgedel ja järvedel igas otsas on oma nimi ja siis on kokku lepitud, kuidas me seda geograafilisele kaardile kanname. Aga kui sa lähed mingisse soppi, siis keegi ei tea, kuidas seal kutsutakse. Siis on sealt pärit matemaatikaprofessor Jaan Sarv. Siis ma näitan, kust pärit olen, panen sinna Mäepõru juurde täpi ja ta ütleb, et pühajumal, kuidas sa saad olla pärit mittekusagilt.

Elektrivalgust ma nägin üldse esimest korda Valgas ja ma väga tean, kui valus see kogemus mulle oli.

(Naerab) See on millegi tagune kant. Kas mäetaguse või mingisugune selline kahtlaselt pime ja tume sopp. On üks teine liitsõna, aga see hakkab sõnaga karu

(Kõivupuu liitsõna lõpp on perse). Seal oli üks päris natuke vanem talu ja siis oli seal ka asunikuelamisi. Ja vanaema ja vanaisa olid sinna asutanud endale elamise ja mina tulin ilmale aastal 1960. Miks see selline koht on – elekter veeti sinna sisse 1972. Elektrivalgust ma nägin üldse esimest korda Valgas ja ma väga tean, kui valus see kogemus mulle oli. Nii ere! Arusaamatu! Nüüd kingiti mulle petrooliumlamp ja ma püüdsin lastele seletada, et kas te saate aru sellest jutustusest, kui valgus tuli. Et kuidas ema toob selle petriooliumlambi. Et kas te nüüd saate aru, mis tähendab särav valgus.

JKR: Elekter oli võõrkeha.

MK: Muidugi! Mida kuradit, nüüd on kogu vaade, kogu maastik meil elektripostidega ära rikutud. Need ei kuulu sinna. Sa oled mingisugune mõttetu varateismeline ja saad aru, et see ei ole enam see. Nad ei kuulu siia, sest neid ei ole mitte kunagi olnud ja nad hakkavad sellele kõigele – nagu vaade – käppa peale panema, eks! (Naerab) Nad on ära rikkunud kõik.

JKR: Kunagisel peaminister Tarandil viidi minu teada elekter sisse vist alles siis kui ta sai keskkonnaministriks. Mingi 1992?

MK: On selliseid maakohti küll, kuhu erinevatel põhjustel vool ei ulatu. Et tollel ajal pärast sõda olid pigem tehnilised probleemid. Praegu on rohkem rahalised probleemid.

JKR: Kas sa käid oma kodukohas tihti ämbrike ja kühvlike käes mängimas?