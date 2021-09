Kohus lükkas Marilyn Mansoni vastu algatatud kohtuasja tagasi

Alles see oli, kui näitlejanna Evan Wood tunnistas Instagramis, et 52-aastane Marilyn Manson on teda väärkohelnud. Wood kirjeldas, kuidas laulja manipuleeris temaga aastaid, kuid nüüd on ta väsinud elamast hirmus väljapressimise või kättemaksu ees. Niisiis paljastas ta ohtliku mehe tegevusi.

Lisaks Woodile on Mansonit väärkohtlemises süüdistanud paljud teised naised, kes on enda sõnul siiani muusiku tõttu traumeeritud. Üks süüdistajatest on varjunime Jane Doe all tuntud naine, kellega Manson hakkas kohtuma 2011. aastal, kirjutab Ladbible.

Viimane on lauljat süüdistanud vägistamises ja väärkohtlemises, kuid kohus on otsustanud tema juhtumi praegu tagasi lükata. Põhjuseks toodi see, et tema esitatud väidetest ei piisanud, et tugineda hilinenud avastamise reeglile. Naisel on nüüd 20 päeva aega, et oma hagi muuta.