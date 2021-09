Teleprodutsent Kaupo Karelson: võtan väga isiklikult süüdistust, et kasutame kogu aeg samu inimesi

Täna hommikul oli Retro FMis saatekülaliseks tuntud teleprodutsent Kaupo Karelson, kelle käe all valmib praegu teletopis püsiv saade «Eesti otsib superstaari», kus usinalt staarihakatisi otsitakse.

Karelson alustas teletööd ligikaudu 25 aastat tagasi ning tal on valminud pea 2500 episoodi – kokku oma 3000 tunni jagu. Enda sõnul peab ta selle üle lausa arvet.

Praegu on tal käsil superstaarisaate kaheksas hooaeg, kus Karelsoni sõnul verinoori lauljaid väga palju ei kohta.

«Ma pole kunagi osanud võitjat varem ära arvata,» rääkis Karelson saatejuhtidele, tuues näiteks Ott Leplandi. «Ott oma teisel katsel lausa värises, aga vaadake, milliseks ta muutus saate lõpuks.»

Loomulikult ei jätnud saatejuhid ka küsimata, kas Stig Rästale silma jäänud Sara Kaelepit võib saates uuesti näha, kuid teleprodutsent vastas eitavalt. «Seda ei saa juhtuda, ta sai oma ei kätte. Anname oma ressursist kollase kaardi Stigile,» viskas produtsent veidi nalja.

«Stig istub varsti Viimsi volikogus, ei tule ta kuskile!» ei jäänud saatejuht Rauno Märks vastust võlgu.

Raadiohääl Maris Kõrvits viskas aga Karelsonile nina peale, et produtsendi saadetes osalejad korduvad väga tihti ning tema peab seda üheks miinuseks. «Tuleb üks kena inimene ekraanile ja sa tead kohe, et see on Karelsoni saade.»

«Võtan väga isiklikult seda süüdistust, et kasutame kogu aeg samu inimesi. Me proovime kogu aeg leida uusi inimesi,» selgitab produtsent ja lisab, et uusi nägusid on väga raske telesse saada.