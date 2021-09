PPA pressiesindaja Fred Püss sõnas, et esialgsetel andmetel põrkasid kokku sõiduauto GAZ-21, mida juhtis Aivar Mäe, ja 67-aastase mehe juhitud veoauto. Kokkupõrke põhjustas väidetavalt see, et veoautojuht ei võimaldanud Mäel sõidurada vahetada.