Jolleri sõnul on otsuseid ja kohustusi, mida riik ei peaks jätma tööandjate kanda. «Me kõik teame, et on elualasid ja asutusi, kus kasvõi üks vaktsineerimata töötaja on potentsiaalselt ohtlik või kus kasvõi ühe töötaja haigestumine halvab kogu asutuse või mõne osakonna töö. Ja ma ei räägi ainult COVIDi-vastasest vaktsiinist, on teisigi vaktsiinvälditavaid haigusi, mis ühelt inimeselt teisele kanduvad,» selgitas perearst Facebooki postituses.