Sandra Vabarna andis keskkonnasäästliku lubaduse: enne ei ühtegi uut asja!

««Mis juhtus?!» Nii küsib kindlasti meie bändi stilist, kui ta praegu seda pilti vaatab!» kirjutas Sandra ja jagas lõbusaid pilte koduriietes. Muusik andis endale lubaduse, et ei soeta mitte ühtegi uut riideeset enne, kui kõik kapis seisvad asjad on vähemalt korra seljas olnud. «Ja teist korda ei tohi sama asja kanda, kui kapis veel riideid jagub,» lisas ta.

Sandra põhjendas ka pisut, miks ta sellise otsuse vastu võttis. «Sest nagu paljudel, seisab ka mul kapis riideid, mida ma kannan väga harva ja mida võib-olla enam selga ei panegi… aga vot ära ka ei anna!» tõdes ta. Sel aastal on muusikul plaanis kodu totaalselt puhastada asjadest, mis perel enam kasutust ei leia. Kõik asjad, mis on aasta jooksul nurka seisma jäänud, lähevad kas taaskasutusse või sõpradele.

«Selleks, et aru saada, milliseid riideid ma päriselt enam ei vaja ja ei taha, kannan neid ühe korra veel!» selgitas ta kokkuvõtlikult. Samuti tõdes Sandra, et sellel kõigel on suurem enesearenguline eesmärk: «Puhtas ja korras keskkonnas on palju lihtsam ka oma mõtteid selgemana hoida!»