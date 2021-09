«See pole seotud üldse presidendiks olemisega. Nagu me teame, naistel on alati midagi viga! Minul näiteks on liiga lühikesed juuksed,» rääkis Kaljulaid. «Sa ei saa olla kunagi õige, midagi peab olema viga. Kas liiga naiselik, liiga mehelik, liiga pehme, liiga karm, liiga pikk, liiga lühike, liiga paks, liiga peenike – oluline on see, et sa tunneksid end kogu aeg kergelt ebaadekvaatselt – see hoiab sind ühiskonnas omal kohal,» jätkas ta.