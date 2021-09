Murelik ema: kas laps peab pimedas neli kilomeetrit koju kõndima, sest vald ei suuda korraldada koolibussi?

Elu24ga võttis ühendust Otepää valla elanik, kes seisab silmitsi murega, et nende kodu juures ei peatu koolibuss. Ema on püüdnud Otepää vallavalitsusega ühendust saada, kuid kaks nädalat peale kooli algust sõidutab ta ikka oma last koolist koju. «Me soovime, et see peatus oleks pere kodule lähemal. Pingutame edasi peatuse saamise nimel ja ei ole veel alla andnud,» kinnitas haridusspetsialist.