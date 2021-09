Liina Normet: kui naine ei karju öösel, karjub ta päeval!

Naise orgasmi evolutsioonilisi põhjuseid on teadlased palju uurinud, kuid konkreetsete tulemusteni pole tegelikult jõutud. Kui mehe orgasmil on kindel ülesanne ejakuleerida spermat, et see jõuaks munarakku viljastama, siis naine on võimeline orgasme saama ilma erilise põhjuseta, kirjutab tervishoiuekspert ja naise tervise edendaja Liina Normet.