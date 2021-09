Riigikogu liige Vilja Toomast kirjutas ühismeedias, et Toompea plats oli teisipäeval täitunud lamemaalastega ja vaktsiinivastastega. Poliitiku sõnul ei saanud platsil korralikult liikuda ning ehkki ta selgitas kohalviibijatele, et on oma abikaasa pärast riskirühmas, siis välja sellest ei tehtud.