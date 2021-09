Venemaa president Putin läks eneseisolatsiooni

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov sõnas meediale, et Putini koroonaviiruse test oli negatiivne ja presidendi tervis on hea.

Kremli teade tuli üks päev pärast seda, kui Putin arutas avalikult selle üle, kas ta peaks minema karantiini, kuna on kokku puutunud inimestega, kes on saanud nakkuse. Kreml eitas, et Putin oleks nakatunud, ja teatas, et see oli kõnekujund.