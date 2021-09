US Openil ajalugu teinud 18-aastase tennisisti fänniklubi kasvab mis mühiseb

18-aastasest sportlasest sai ühtlasi esimene Briti naine, kes võitis pärast 1977. aasta Virginia Wade'i Wimbledoni võitu, kirjutab Daily Mail. Võib öelda, et tema sotsiaalmeedia justkui plahvatas peale võitu, kui fännid kodumaalt ja mujalt asusid usinalt Raducanut jälgima. Tennisist on vaid pisut rohkem kui ühe päevaga kogunud üle miljoni jälgija ja tema kontol on parasjagu 1,6 miljonit jälgijat. Enne Wimbledoni turniiri oli tal vaid 2000 jälgijat.