Läänemaal maha lastud Kuido Sumerkini ema: sellele politseinikule, kes tulistas, ma andeks ei anna

Kuido ema Maire sõnul on meedia maalinud tema pojast pildi kui täielikust kaabakast, kes vääriski sellist lõppu. «See on alatu, mida ajakirjanduses on räägitud,» sõnas naine, kelle arvates on välja toodud vaid poja minevikus tehtud halvad teod. Ema kirjeldab aga poega kui elurõõmsat, töökat, abivalmit ja elunautivat inimest, kes oli väga hea isa oma kolmele lapsele. Seda, et Kuidol oli pidevalt politseiga sekeldusi, ema ei varja, ent tõdeb, et tegelikult oli poeg hingelt väga lahke inimene ja üritas kõigest sellest hoolimata oma elu joonele seada.