Räppar Metsakutsu jooksis Tallinna maratonil isikliku rekordi: tunne on mega!

Muusik avaldas Instagramis, et saavutas Tallinna maratoni poolmaratonil joostes parema aja kui nelja aasta eest. «21,1 kilomeetrit, aeg 1.43.21 ja 295. koht,» teatas ta. «Tunne on mega! Kindlasti minu elu kõige lihtsam poolmaraton!» lisas räppar.

Samas tõdes ta, et sisse jäi tunne, et ehk hoidis ta end liiga palju tagasi. «Tunnen, et olen elu parimas jooksuvormis ja oleks pidanud ehk natuke rohkem riskima? Samas kartsin eelmise korra errorit, kus hakkasin tulistama esimesest kilomeetrist ja kümnenda kilomeetri peal oli rehv tühi,» selgitas Metsakutsu.