BLOGI ⟩ Esimesed kollased kaardid jagatud! Kohtunikelaua taha istus ka Nublu

Kohtunikud on uueks hooajaks lubanud põnevust, värskust ja talente. Birgit Sarrapi jaoks on staarisaade alati tähendusrikas olnud ja nii ka tänavu, mil ta on esimest korda kohtuniku rollis. «Esimesed eelvoorud on tõeliselt põnevad, lauljaid on väga palju ja erinevaid – saab nii nalja kui ka mõned korrad heas mõttes pahviks löödud,» muljetas Sarrap.