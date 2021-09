Augusti lõpus tunnistas telenägu ja õppejõud Taavi Libe, et võitleb seksisõltuvusega ning on abikaasale truudust murdnud. Kuna Libe jutust tuli välja, et ta on semminud ka tudengitega, lubas Tallinna ülikool õppejõuga kohtuda. Lähiajal seda siiski ei juhtu.